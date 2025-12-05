"Призраки" ГУР ударили по Крыму: за две недели уничтожено 8 целей, среди них Су-24 (видео)

Бомбардировщик Су-24

Это фронтовой самолет советской разработки, предназначенный для ударов по наземным и морским целям в любую погоду. Он имеет изменяемую геометрию крыла, несет широкий спектр ракет и бомб и активно используется Россией в военных операциях.

Несмотря на почтенный возраст, Су-24 остается в строю, хотя уже считается устаревшим и уязвимым для современной ПВО.

РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

Это радиолокационная станция, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300В. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи целеуказания на пусковые установки.

Радиолокационная станция (РЛС) 39Н6 "Каста-2Е2"

Это российская подвижная, 3-координатная станция кругового обзора дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения, сопровождения и распознавания воздушных целей, особенно летящих на предельно малых высотах (маловысотная РЛС).

Она может использоваться для контроля воздушного пространства, управления воздушным движением в аэропортах, а также для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и самолетов, маскируясь под рельеф.

Другие операции "Призраков" в Крыму

Напомним, 4 декабря на военном аэродроме "Кача" дроны уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29, который находился на стоянке.

Также разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.