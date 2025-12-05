RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Призраки" ГУР ударили по Крыму: за две недели уничтожено 8 целей, среди них Су-24 (видео)

Фото: Су-24 (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Ірина Глухова

За последние две недели спецподразделение ГУР МО "Призраки" нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В разведке отметили, что мастера спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном полуострове.

За последние две недели зафиксировано восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов.

В частности, дроны "Призрак" поразили:

  • фронтовой бомбардировщик Су-24;
  • антенну в радиопрозрачном куполе;
  • радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";
  • ударный БПЛА "Орион";
  • две РЛС 48Я6-К1 "Подлет";
  • грузовой поезд российской армии;
  • автомобиль "Урал".

Также разведчики показали видео, как дроны отрабатывают цели в тылу врага.

 

Бомбардировщик Су-24

Это фронтовой самолет советской разработки, предназначенный для ударов по наземным и морским целям в любую погоду. Он имеет изменяемую геометрию крыла, несет широкий спектр ракет и бомб и активно используется Россией в военных операциях.

Несмотря на почтенный возраст, Су-24 остается в строю, хотя уже считается устаревшим и уязвимым для современной ПВО.

РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

Это радиолокационная станция, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300В. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи целеуказания на пусковые установки.

Радиолокационная станция (РЛС) 39Н6 "Каста-2Е2"

Это российская подвижная, 3-координатная станция кругового обзора дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения, сопровождения и распознавания воздушных целей, особенно летящих на предельно малых высотах (маловысотная РЛС).

Она может использоваться для контроля воздушного пространства, управления воздушным движением в аэропортах, а также для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и самолетов, маскируясь под рельеф.

Другие операции "Призраков" в Крыму

Напомним, 4 декабря на военном аэродроме "Кача" дроны уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29, который находился на стоянке.

Также разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымСу-24ГУРВойна в Украине