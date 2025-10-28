"Примари" ГУР уразили російську ППО на Донбасі: знищено дві РЛС та пускову установку С-300

РЛС 48Я6-К1 “Подльот”

Це радіолокаційна станція, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-300В. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, а також для передачі цілевказання на пускові установки.

Пускова установка 9А82

Це самохідна установка комплексу С-300В, на якій розташовані зенітні ракети. Вона отримує цілевказання від РЛС і запускає ракети по літаках, вертольотах або крилатих ракетах противника.

Інщі операції "Примар"

Нагадаємо, нещодавно "Примари" ГУР вдарили по Кримута знищили три РЛС і десантний катер ворога.

Перед тим розвідники знищили одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

Також повідомлялось про ураження дороговартісної цілї в тимчасово окупованому Криму. Мова йде про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.