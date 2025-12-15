ua en ru
Прилуки на кілька годин залишаться без світла: знеструмлять навіть критичну інфраструктуру

Понеділок 15 грудня 2025 21:23
Фото: Відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У вівторок, 16 грудня, у місті Прилуки Чернігівської області заплановане повне знеструмлення. Світла не буде з 09:00 до 12:00 у всіх районах міста, включно з об’єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Прилуцьку районну військову адміністрацію.

Як зазначають у РВА, вимкнення необхідне для проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб’єктах. Мешканців закликають заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої, запастися водою та врахувати відсутність електрики у своїх планах.

В адміністрації просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

Нагадаємо, 16 грудня в Україні діятимуть погодинні відключення світла для населення та обмеження електропотужності для бізнесу й промисловості. Причина - наслідки масованих ударів РФ по енергосистемі. Ситуація в мережі залишається нестабільною та може змінюватися протягом доби.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд планує скоротити тривалість відключень світла для населення, переглянувши перелік об’єктів критичної інфраструктури та зменшивши їхню кількість. Якщо критичний об’єкт має генератор, його також можуть відключати від мережі. Це дозволить вивільнити додаткові обсяги електроенергії й зробити відключення більш рівномірними між побутовими споживачами.

Також ми розповідали, що зі зниженням температури графіки відключень світла для населення не збільшаться. Попри зростання споживання під час морозів, під відключення заводиться більший обсяг навантаження, тому тривалість відключень не зросте. Водночас сонячна погода може навіть скоротити графіки.

