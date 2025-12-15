ua en ru
Прилуки на несколько часов останутся без света: обесточат даже критическую инфраструктуру

Понедельник 15 декабря 2025 21:23
Прилуки на несколько часов останутся без света: обесточат даже критическую инфраструктуру Фото: Отключение света (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во вторник, 16 декабря, в городе Прилуки Черниговской области запланировано полное обесточивание. Света не будет с 09:00 до 12:00 во всех районах города, включая объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прилуцкую районную военную администрацию.

Как отмечают в РВА, отключение необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. Жителей призывают заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, запастись водой и учесть отсутствие электричества в своих планах.

В администрации просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Напомним, 16 декабря в Украине будут действовать почасовые отключения света для населения и ограничения электромощности для бизнеса и промышленности. Причина - последствия массированных ударов РФ по энергосистеме. Ситуация в сети остается нестабильной и может меняться в течение суток.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует сократить продолжительность отключений света для населения, пересмотрев перечень объектов критической инфраструктуры и уменьшив их количество. Если критический объект имеет генератор, его также могут отключать от сети. Это позволит высвободить дополнительные объемы электроэнергии и сделать отключения более равномерными между бытовыми потребителями.

Также мы рассказывали, что со снижением температуры графики отключений света для населения не увеличатся. Несмотря на рост потребления во время морозов, под отключения заводится больший объем нагрузки, поэтому продолжительность отключений не возрастет. В то же время солнечная погода может даже сократить графики.

