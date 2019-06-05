В НСЖУ назвали количество случаев применения силы к журналистам в 2019

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В частности, в мае было зафиксировано 7 случаев физической агрессии к журналистам

Тридцать случаев применения силы к журналистам зафиксировано с начала 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

В НСЖУ отметили, что в мае было зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов.

"В мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, один журналист месяц находится в коме. С начала года зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. В мае сразу два нападения на сотрудников медиа произошли в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и Волыни", - отмечает пресс-служба со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

Подчеркивается, что самым жестоким и наиболее резонансным нападением в мае стало избиение черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова. Утром 4 мая прохожие увидели на улице в Черкассах жестоко избитого журналиста и вызвали "скорую".

"Уже месяц Вадим без сознания, находится в состоянии медицинской комы, врачи говорят, что "положительной динамики нет" - третья часть головного мозга повреждена. Коллеги Вадима Комарова отмечают, что приступ случился из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете", - отмечают в НСЖУ.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 мая в одном из сел Волынской области неизвестные напали на съемочную группу одной из телерадиокомпаний Луцка. Так, полиция установила, что неизвестные нанесли травмы съемочной группе и повредили оборудование, после чего завладели документами и вещами одного из членов группы.

Напомним, в Черкассах 4 мая зверски избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сообщалось, что мужчина находится в реанимации, а его состояние крайне тяжелое.

Добавим также, в начале марта в ОБСЕ осудили нападение на журналистов программы "Схемы" и призвал расследовать этот инцидент. В частности, 6 марта в поселке Чабаны Киевской области во время съемок напали на журналистку Екатерину Каплюк и оператора Борис Троценко, которые работают в программе "Схемы: коррупция в деталях". Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева.