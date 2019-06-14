У Прилуках на зустрічі з кандидатом в нардепи побили журналістів

Фото: місце події (gorod.cn.ua)

Журналісти намагалися перевірити інформацію щодо підкупу виборців

У Прилуках на зустрічі з кандидатом в депутати Верховної ради побили журналістів. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області у своєму Facebook.

Вказано, що вчора під час зустрічі кандидата у нардепи з прихильниками 52-річний чоловік напав на журналістів.

"Журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де один з кандидатів у депутати зустрічався з громадськістю. Співробітники одного з центральних телеканалів прибули на зустріч, адже хотіли перевірити наявну у них інформацію щодо підкупу виборців на даному заході. В цей час один з прибічників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність та спричинив їм тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що після інциденту прилучанин забарикадувався у себе вдома та певний час не впускав поліцію.

"Лише коли співробітники поліції повідомили, що проводитимуть обшук, чоловік відкрив двері. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Громадянин поскаржився на погане самопочуття і був госпіталізований. Наразі він перебуває у медичному закладі під охороною", - вказано у повідомленні.

За фактом побиття двох журналістів у Прилуках поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345-1 ККУ - погроза або насильство щодо журналіста. Крім того, вирішується питання щодо відкриття справи за статтею 160 Кримінального кодексу України - підкуп виборця. Також поліція готується сьогодні направити до прокуратури підозру про вчинення кримінального правопорушення.

Додамо, місцеве видання "Gorod.cn.ua" інформує, що на журналістів напав Олександр Чалий - заступник глави штабу кандидата в народні депутати Бориса Приходька. Приходько - колишній заступник голови Національного банку, його також називають банкіром родини екс-президента Віктора Януковича.

"Чоловік спершу почав виривати мікрофон у журналістки Марії Гураль, а потім почав її бити. За журналістку вступився її колега Володимир Циганов", - повідомляє портал.

Нагадаємо, в Кривому Розі невідомі чоловіки в масках увірвалися в офіс регіонального відділення партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як писало РБК-Україна раніше, тридцять випадків застосування сили до журналістів зафіксовано з початку 2019 року.