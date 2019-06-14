В Кривом Роге неизвестные в масках напали на офис "Оппозиционной платформы"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета

В Кривом Роге неизвестные мужчины в масках ворвались в офис регионального отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, около 11 часов в офис вошли неизвестные и повредили имущество партии. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства дела и лица, причастные к правонарушению.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

По информации издания "Первый криворожский", неизвестные оставили на стенах здания и внутри офиса надписи: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

Фото: место происшествия (1kr.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако у них возник конфликт с охраной, обстоятельства которого расследует полиция. На место происшествия отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Кроме того, в Днепре неизвестный повредил офис политической партии, по факту этого происшествия полиция открыла уголовное производство.