Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічний удар ворога

У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну понад 90 дронами з п’яти напрямків. У У Силах ППО розповіли, скільки знищили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 4 червня російські окупанти здійснили масований удар по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників типу Shahed та різні безпілотники-імітації. Атаки велися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму. Основними цілями ворога стали регіони Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей. Сили оборони України активно протистояли повітряному нападу: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи знешкодили значну частину ворожих безпілотників. Станом на 9:00 ранку протиповітряна оборона України знищила 61 ворожий БпЛА типу Shahed. З них 36 збито прямим вогнем, ще 25 - втрачено або подавлено завдяки засобам РЕБ. За повідомленнями, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.