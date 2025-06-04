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Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічний удар ворога

Середа 04 червня 2025 09:26
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Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічний удар ворога Ілюстративне фото: Повітряні сили розповіли про нічну атаку дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну понад 90 дронами з п’яти напрямків. У У Силах ППО розповіли, скільки знищили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 4 червня російські окупанти здійснили масований удар по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників типу Shahed та різні безпілотники-імітації.

Атаки велися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Основними цілями ворога стали регіони Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.

Сили оборони України активно протистояли повітряному нападу: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи знешкодили значну частину ворожих безпілотників.

Станом на 9:00 ранку протиповітряна оборона України знищила 61 ворожий БпЛА типу Shahed. З них 36 збито прямим вогнем, ще 25 - втрачено або подавлено завдяки засобам РЕБ.

За повідомленнями, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, у ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами у Сумській області був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу, стався розлив патоки. Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань безпілотників.

Також вибухи пролунали і в Одесі.

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