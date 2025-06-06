"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки

Ворог під ранок атакував Тернопіль. У місті повідомляють про "прильоти" по інфраструктурі, перебої зі світлом та задимлення.
Всі подробиці про наслідки атаки на Тернопіль - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомив мер міста Сергій Надал, у Тернополі зафіксовані влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.
Внаслідок обстрілу частина Тернополя без електроенергії, тиск води по місту понижений.
Надал також додав, що у місті спостерігається специфічний гул, його чути в районі Березовиці. Це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.
"Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб", - повідомив Надал.
Він також закликав містян закрити вікна і не виходьте з дому без крайньої потреби.
"Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", - додав він.
Глава Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, коментуючи нічну атаку, назвав її наймасованішою на область.
"Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", - додав він.
Голова Тернопільської ОВА повідомив про п'ятьох постраждалих у Тернополі. Їм надається медична допомога.
Він уточнив, що у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки крилатими ракетами "Калібр" та "Шахедами".
Нагадаємо, сьогодні ворог здійснив комбіновану атаку на Україну, запустивши спочатку "шахеди", а потім балістику, "Калібри" та крилаті ракети. Про вибухи, крім Тернополя, повідомляли у Києві, Луцьку, Львівській області, Рівному, Чернігові. У містах зафіксовані руйнування багатоповерхівок, АЗС, освітніх та державних установ.
У Києві є жертви та десятки поранених. Також про постраждалих повідомили і в Луцьку.
Детальніше про наслідки нічної атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.
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