"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки

"Прильоти" по інфраструктурі

Як повідомив мер міста Сергій Надал, у Тернополі зафіксовані влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Внаслідок обстрілу частина Тернополя без електроенергії, тиск води по місту понижений.

Надал також додав, що у місті спостерігається специфічний гул, його чути в районі Березовиці. Це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.

Задимлення у місті

"Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб", - повідомив Надал.

Він також закликав містян закрити вікна і не виходьте з дому без крайньої потреби.

"Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", - додав він.

Наймасованіший обстріл

Глава Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, коментуючи нічну атаку, назвав її наймасованішою на область.

"Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", - додав він.

Постраждалі

Голова Тернопільської ОВА повідомив про п'ятьох постраждалих у Тернополі. Їм надається медична допомога.

Він уточнив, що у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки крилатими ракетами "Калібр" та "Шахедами".