"Прилеты", город в дыму и без света. Все о ситуации в Тернополе после самой массированной атаки

"Прилеты" по инфраструктуре

Как сообщил мэр города Сергей Надал, в Тернополе зафиксированы попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. .

В результате обстрела часть Тернополя без электроэнергии, давление воды по городу понижено.

Надал также добавил, что в городе наблюдается специфический гул, его слышно в районе Березовицы. Это звук выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг.

Задымление в городе

"После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней", - сообщил Надал.

Он также призвал горожан закрыть окна и не выходите из дома без крайней необходимости.

"В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - добавил он.

Самый массированный обстрел

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, комментируя ночную атаку, назвал ее самой массированной на область.

"Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", - добавил он.