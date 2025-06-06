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"Прилеты", город в дыму и без света. Все о ситуации в Тернополе после самой массированной атаки

Иллюстративное фото: РФ массировано атаковала Тернополь (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Враг под утро атаковал Тернополь. В городе сообщают о "прилетах" по инфраструктуре, перебоях со светом и задымлении.

Все подробности о последствиях атаки на Тернополь - в материале РБК-Украина ниже.

"Прилеты" по инфраструктуре

Как сообщил мэр города Сергей Надал, в Тернополе зафиксированы попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. .

В результате обстрела часть Тернополя без электроэнергии, давление воды по городу понижено.

Надал также добавил, что в городе наблюдается специфический гул, его слышно в районе Березовицы. Это звук выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг.

Задымление в городе

"После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней", - сообщил Надал.

Он также призвал горожан закрыть окна и не выходите из дома без крайней необходимости.

"В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - добавил он.

Самый массированный обстрел

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, комментируя ночную атаку, назвал ее самой массированной на область.

"Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", - добавил он.

 

Напомним, сегодня враг совершил комбинированную атаку на Украину, запустив сначала "шахеды", а затем баллистику, "Калибры" и крылатые ракеты. О взрывах, кроме Тернополя, сообщали в Киеве, Луцке, Львовской области, Ровно, Чернигове. В городах зафиксированы разрушения многоэтажек, АЗС, образовательных и государственных учреждений.

В Киеве есть жертвы и десятки раненых. Также о пострадавших сообщили и в Луцке.

Подробнее о последствиях ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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