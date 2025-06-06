"Прилеты", город в дыму и без света. Все о ситуации в Тернополе после самой массированной атаки
Враг под утро атаковал Тернополь. В городе сообщают о "прилетах" по инфраструктуре, перебоях со светом и задымлении.
Все подробности о последствиях атаки на Тернополь - в материале РБК-Украина ниже.
"Прилеты" по инфраструктуре
Как сообщил мэр города Сергей Надал, в Тернополе зафиксированы попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. .
В результате обстрела часть Тернополя без электроэнергии, давление воды по городу понижено.
Надал также добавил, что в городе наблюдается специфический гул, его слышно в районе Березовицы. Это звук выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг.
Задымление в городе
"После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней", - сообщил Надал.
Он также призвал горожан закрыть окна и не выходите из дома без крайней необходимости.
"В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - добавил он.
Самый массированный обстрел
Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, комментируя ночную атаку, назвал ее самой массированной на область.
"Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", - добавил он.
Напомним, сегодня враг совершил комбинированную атаку на Украину, запустив сначала "шахеды", а затем баллистику, "Калибры" и крылатые ракеты. О взрывах, кроме Тернополя, сообщали в Киеве, Луцке, Львовской области, Ровно, Чернигове. В городах зафиксированы разрушения многоэтажек, АЗС, образовательных и государственных учреждений.
В Киеве есть жертвы и десятки раненых. Также о пострадавших сообщили и в Луцке.
Подробнее о последствиях ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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