"Прильоти" по Львову та атака балістикою по Кривому Рогу: що відомо про нічний обстріл

Львів

Повітряна тривога у Львові почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години. Спочатку в місті чули вибухи, а згодом стало відомо - Львівщину атакували дрони "Шахед".

За попередньою інформацією від очільника ОВА Максима Козицького, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них збили.

"Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у протиповітряної оборони області", - зазначив Козицький.

Він розповів про три влучання у промислові склади у Львові. Внаслідок чого є потерпілі. Зокрема, 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.

Згодом стало відомо про загиблого. За словами мера міста Андрія Садового, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі.

На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу локалізовано, її досі гасять.

Своєю чергою Козицький звернув увагу, що на складах нічого мілітарного не зберігали. Мер Львова згодом уточнив, що йдеться про склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігалася "гуманітарка".

За даними ДСНС, Львів атакували безпілотники близько 5 ранку. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м. Рятувальники зазначили, що ліквідація пожежі триває.

Фото: рятувальники показали наслідки атаки "Шахедів" на Львів (t.me/dsns_telegram)

Також у Львові через атаку також вводили зміну у русі транспорту. Втім уже ближче до 09: 05 всі тролейбуси та трамваї у місті поїхали у звичному режимі.

Кривий Ріг

По Кривому Рогу (Дніпропетровська область) серед ночі ворог завдав ракетного удару, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок ворожого влучання виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу вже загасили.

Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку.

Вже вранці над територією Дніпропетровської області було збито один ворожий БПЛА.

Втім ворог традиційно тероризував Нікопольський район, обстрілявши з важкої артилерії м. Нікополь та Марганецьку громаду. Поранений 71-річний чоловік, пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, ЛЕП, газогін.

Фото: наслідки нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA/7423)

Миколаївська область

Вночі в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів "Шахед".

Під час збиття ворожої цілі падіння уламків спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з приватних підприємств в області. Люди не постраждали.

Де також чули вибухи

Зазначмо, що вночі під час атаки вибухи чули в Одесі. Там збили БПЛА. Також було гучно у Вінницькій області, де теж "приземлили" безпілотник.

Про роботу ППО вночі писали й у Хмельницькій області.

Чим атакували росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, всього під час нічної атаки було зафіксовано пуски 30 ударних БПЛА "Шахед". Ворог запустив їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Також росіяни застосували одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

Загалом силам ППО вдалося знищити 27 із 30 "Шахедів".

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Де ще були обстріли

Слов'янськ

Слов'янськ Донецької області уночі було також було обстріляно російськими військами. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, постраждав мікрорайон Лимани, в якому сталися чотири "прильоти". Без жертв.

Харків

Напередодні ввечері російська армія завдала трьох ракетних ударів по Харкову. Удари прийшлися по Холодногірському району. Там виникла пожежа нежитлової будівлі. За даними ОВА, травмованих немає.

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