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Внаслідок атаки дронів у Львові виникла пожежа, постраждали двоє людей

Львів, Вівторок 19 вересня 2023 05:39
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Внаслідок атаки дронів у Львові виникла пожежа, постраждали двоє людей Фото: у Львові внаслідок атаки дронів вночі 19 вересня сталася пожежа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня атакувала Львів дронами. Виникла пожежа. З-під завалів дістали двох людей, чоловік у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі.

"Всі відповідні служби виїхали на місце", - зазначив Садовий.

Раніше в регіоні лунали звуки вибухів. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони.

Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Львівській області є загроза застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.

Внаслідок удару по Львову постраждало двоє людей

Керівник Львівської ОВА підтвердив, що внаслідок атаки по Львову почалася пожежа на промисловому складі. Він заявив, що з-під завалів дістали жінку, її травмовано. На складах значна пожежа.

Козицький додав, що залишається небезпека нових атак. Усіх жителів закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Згодом начальник ОВА повідомив, що за уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані.

За інформацією мера Львова Андрія Садового відомо лише про одного постраждалого. З його слів, з-під завалів дістали хлопця 26 років. У нього відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу.

Нічна атака по Україні 19 вересня

В низці областей України сьогодні вночі, 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ударних безпілотників в небі над нашою державою. Окрім Львова вибухи лунали в Хмельницькій області та Кривому Розі.

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Львів атака дронів
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