Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні

Головне: Сумщина: дрони вдарили по Конотопу - пошкоджено лікарню, житлові будинки і трамвайну мережу; авіабомби влучили по дитсадку.

дрони вдарили по Конотопу - пошкоджено лікарню, житлові будинки і трамвайну мережу; авіабомби влучили по дитсадку. Запоріжжя: ранковий удар - двоє чоловіків у стані середньої тяжкості.

ранковий удар - двоє чоловіків у стані середньої тяжкості. Дніпропетровщина, Кривий Ріг: два удари по інфраструктурі - один загиблий, один поранений.

два удари по інфраструктурі - один загиблий, один поранений. Чернігівщина: нічні дрони підпалили зерносховища і приватні будинки.

Сумська область

Конотоп на Сумщині зазнав масованої дронової атаки. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, адміністративні будівлі та трамвайну мережу. Рух трамваїв у місті обмежено.

Окремий удар припав на Ямпільську громаду - туди ворог скинув керовані авіабомби. Постраждали дитячий садок і житлові будинки. До лікарів звернулися четверо поранених.

Згідно з повідомленням Повітряних Сил, дрони продовжують атакувати Конотоп.

Оновлено. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про проблеми з водопостачанням та електрикою у зв'язку з атакою.

"Маємо знищення частини енергетичної інфраструктури…

Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21", - сказав він.

Запорізька область

Через ранковий удар по Запорізькій області поранення отримали двоє чоловіків - 40 і 45 років. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості, повідомляють в ОВА.

У регіоні відпрацьовувала протиповітряна оборона - фіксували атаку безпілотників.

Дніпропетровська область

У Кривому Розі ворог двічі вдарив по об'єктах інфраструктури. Від першого удару загинув чоловік, ще один отримав поранення.

Про другий удар також повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Ще один ранковий ворожий удар по об'єкту інфраструктури - наразі, на жаль, один чоловік загинув, один поранений", - йдеться у повідомленні.

Атака триває.

Оновлено о 9:15

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що унаслідок атаки є п'ятеро поранених.

"Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Чернігівська область

Вночі безпілотники атакували два сільськогосподарські підприємства в Новгород-Сіверському районі. Вогонь охопив складські приміщення для зберігання зерна.

У Городнянській громаді Чернігівського району удари по приватному сектору спричинили займання житлових будинків і господарських споруд.

Фото: у ДСНС показали фото з ліквідації пожежі, спричиненої атаками (t.me/dsns_telegram)

Через загрозу повторних атак роботи кілька разів зупиняли - особовий склад відходив у безпечні місця. Загиблих і постраждалих немає.

Оновлено о 9:40

Ворог атакував і Харківщину. Унаслідок удару по районному центру Чугуїв одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

ППО збила 95 із 123 дронів, атака триває

Як повідомили у Повітряних силах, вночі з 27 на 28 квітня Росія запустила 123 ударні безпілотники типів Shahed, Гербера, Італмас та інших. Близько 80 із них - "шахеди". Дрони летіли з Курська, Орла, Шаталового, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму.

Повітряні сили збили або придушили 95 безпілотників. Влучання зафіксовані на 16 локаціях, на ще 4 - впали уламки збитих дронів.

Станом на ранок атака триває. Повітряні сили попередили про нові дрони в напрямку Одеси, Конотопу, Кривого Рогу і закликали залишатися в укриттях.