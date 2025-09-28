Прильоти по Інституту кардіології, АЗС та ще 20 локаціях: що відомо про обстріл Києва

Росія 28 вересня завдала масованого удару по Києву. Зафіксовано "прильоти" у близько 20 локаціях, є жертви, зокрема загинула дитина.
Все, що відомо про цинічний удар по Києву - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Росіяни під ранок атакували столицю та Київську область ракетами та дронами. Кілька годин поспіль у Києві та області лунали вибухи, працювала ППО.
"Станом на зараз понад 15 локацій з пошкодженнями. У тому числі є влучання дронів в багатоповерхові житлові будинки, зокрема в Соломʼянському районі", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Влучання у п’ятиповерховий будинок, з-під завалів деблокували тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.
Також сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди у Солом'янському районі. За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок.
За словами мера Києва Віталія Кличко, у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС. Її вже ліквідували
Фото: рятувальники показали кадри наслідків обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Станом на 9:50 відомо про 13 постраждалих у Києві, а також про чотирьох загиблих.
За попередньою інформацією, двоє людей загинули внаслідок влучання у будівлю Інституту кардіології. У Солом'янському районі з-під завалів будинки деблокували тіло 12-річної дитини. Ще на одній з локацій виявлено тіло загиблого.
Росіяни в ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя.
Окупанти завдали декілька ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила поруч з житловим дев'ятиповерховим будинком, внаслідок чого сталися пожежі. Відомо вже про 21 постраждалого у Запоріжжі.
Також росіяни масовано атакували Київську область. У Петропавлівській Борщагівці під Києвом сильно пошкоджений житловий комплекс. За словами місцевої влади, кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до 27 осіб.
Більше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.