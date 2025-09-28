UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Прильоти по Інституту кардіології, АЗС та ще 20 локаціях: що відомо про обстріл Києва

Фото: росіяни масовано обстріляли Київ 28 вересня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 28 вересня завдала масованого удару по Києву. Зафіксовано "прильоти" у близько 20 локаціях, є жертви, зокрема загинула дитина.

Все, що відомо про цинічний удар по Києву - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • росіяни атакували Київ дронами та ракетами;
  • у столиці "прильоти" по Інституту кардіології, АЗС і будинках;
  • у Києві через атаку РФ четверо загиблих;
  • кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Росіяни під ранок атакували столицю та Київську область ракетами та дронами. Кілька годин поспіль у Києві та області лунали вибухи, працювала ППО.

"Станом на зараз понад 15 локацій з пошкодженнями. У тому числі є влучання дронів в багатоповерхові житлові будинки, зокрема в Соломʼянському районі", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки по районах:

  • Соломʼянський

Влучання у п’ятиповерховий будинок, з-під завалів деблокували тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Також сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди у Солом'янському районі. За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок.

За словами мера Києва Віталія Кличко, у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС. Її вже ліквідували

  • Голосіївський. Сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. За іншою адресою загорівся ще один приватний будинок. 
  • Святошинський. Зафіксовано падіння уламків на відкриту територію. 
  • Дніпровський. Сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано.
  • Дарницький. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу. 
 

Фото: рятувальники показали кадри наслідків обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Жертви та поранені

Станом на 9:50 відомо про 13 постраждалих у Києві, а також про чотирьох загиблих.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули внаслідок влучання у будівлю Інституту кардіології. У Солом'янському районі з-під завалів будинки деблокували тіло 12-річної дитини. Ще на одній з локацій виявлено тіло загиблого.
 

Масований обстріл України

Росіяни в ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя.

Окупанти завдали декілька ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила поруч з житловим дев'ятиповерховим будинком, внаслідок чого сталися пожежі. Відомо вже про 21 постраждалого у Запоріжжі.

Також росіяни масовано атакували Київську область. У Петропавлівській Борщагівці під Києвом сильно пошкоджений житловий комплекс. За словами місцевої влади, кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до 27 осіб.

Більше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака