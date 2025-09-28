Прильоти по Інституту кардіології, АЗС та ще 20 локаціях: що відомо про обстріл Києва

Головне:

росіяни атакували Київ дронами та ракетами;

у столиці "прильоти" по Інституту кардіології, АЗС і будинках;

у Києві через атаку РФ четверо загиблих;

кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Росіяни під ранок атакували столицю та Київську область ракетами та дронами. Кілька годин поспіль у Києві та області лунали вибухи, працювала ППО.

"Станом на зараз понад 15 локацій з пошкодженнями. У тому числі є влучання дронів в багатоповерхові житлові будинки, зокрема в Соломʼянському районі", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки по районах:

Соломʼянський

Влучання у п’ятиповерховий будинок, з-під завалів деблокували тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.



Також сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди у Солом'янському районі. За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок.

За словами мера Києва Віталія Кличко, у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС. Її вже ліквідували

Голосіївський. Сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. За іншою адресою загорівся ще один приватний будинок.

Сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. За іншою адресою загорівся ще один приватний будинок. Святошинський. Зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

Зафіксовано падіння уламків на відкриту територію. Дніпровський. Сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано.

Сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Дарницький. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Фото: рятувальники показали кадри наслідків обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Жертви та поранені

Станом на 9:50 відомо про 13 постраждалих у Києві, а також про чотирьох загиблих.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули внаслідок влучання у будівлю Інституту кардіології. У Солом'янському районі з-під завалів будинки деблокували тіло 12-річної дитини. Ще на одній з локацій виявлено тіло загиблого.

