Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациям: что известно об обстреле Киева

Главное:

россияне атаковали Киев дронами и ракетами;

в столице "прилеты" по Институту кардиологии, АЗС и домам;

в Киеве из-за атаки РФ четверо погибших;

количество пострадавших возросло до 13 человек.

Россияне под утро атаковали столицу и Киевскую область ракетами и дронами. Несколько часов подряд в Киеве и области раздавались взрывы, работала ПВО.

"По состоянию на сейчас более 15 локаций с повреждениями. В том числе есть попадания дронов в многоэтажные жилые дома, в частности в Соломенском районе", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки по районам:

Соломенский

Попадание в пятиэтажный дом, из-под завалов деблокировали тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.



Также произошло возгорание двухэтажного нежилого здания в Соломянском районе. По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар на АЗС. Его уже ликвидировали

Голосеевский. Произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. По другому адресу загорелся еще один частный дом.

Произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. По другому адресу загорелся еще один частный дом. Святошинский. Зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

Зафиксировано падение обломков на открытую территорию. Днепровский. Произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован.

Произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Дарницкий. В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Фото: спасатели показали кадры последствий обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Жертвы и раненые

По состоянию на 9:50 известно о 13 пострадавших в Киеве, а также о четырех погибших.

По предварительной информации, два человека погибли в результате попадания в здание Института кардиологии. В Соломенском районе из-под завалов дома деблокировали тело 12-летнего ребенка. Еще на одной из локаций обнаружено тело погибшего.

