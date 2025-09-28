RU

Война в Украине

Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациям: что известно об обстреле Киева

Фото: россияне массированно обстреляли Киев 28 сентября (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 28 сентября нанесла массированный удар по Киеву. Зафиксированы "прилеты" в около 20 локациях, есть жертвы, в том числе погиб ребенок.

Все, что известно о циничном ударе по Киеву - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • россияне атаковали Киев дронами и ракетами;
  • в столице "прилеты" по Институту кардиологии, АЗС и домам;
  • в Киеве из-за атаки РФ четверо погибших;
  • количество пострадавших возросло до 13 человек.

Россияне под утро атаковали столицу и Киевскую область ракетами и дронами. Несколько часов подряд в Киеве и области раздавались взрывы, работала ПВО.

"По состоянию на сейчас более 15 локаций с повреждениями. В том числе есть попадания дронов в многоэтажные жилые дома, в частности в Соломенском районе", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки по районам:

  • Соломенский

Попадание в пятиэтажный дом, из-под завалов деблокировали тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Также произошло возгорание двухэтажного нежилого здания в Соломянском районе. По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар на АЗС. Его уже ликвидировали

  • Голосеевский. Произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. По другому адресу загорелся еще один частный дом.
  • Святошинский. Зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
  • Днепровский. Произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован.
  • Дарницкий. В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
 

Фото: спасатели показали кадры последствий обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Жертвы и раненые

По состоянию на 9:50 известно о 13 пострадавших в Киеве, а также о четырех погибших.

По предварительной информации, два человека погибли в результате попадания в здание Института кардиологии. В Соломенском районе из-под завалов дома деблокировали тело 12-летнего ребенка. Еще на одной из локаций обнаружено тело погибшего.

 

Массированный обстрел Украины

Россияне в ночь на 28 сентября атаковали не только Киев, но и Киевскую область и Запорожье.

Оккупанты нанесли несколько ударов по Запорожью. Одна из ракет попала рядом с жилым девятиэтажным домом, в результате чего произошли пожары. Известно уже о 21 пострадавшем в Запорожье.

Также россияне массированно атаковали Киевскую область. В Петропавловской Борщаговке под Киевом сильно поврежден жилой комплекс. По словам местных властей, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до 27 человек.

Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.

КиевВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака