Головна » Новини » Війна в Україні

Прильоти на 11 локаціях: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ

08:31 09.04.2026 Чт
Скільки ворожих дронів ліквідували українські сили ППО?
aimg Костянтин Широкун
Фото: сили ППО ліквідували більшість ворожих дронів (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 квітня противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - підкреслили у Повітряних силах.

Удари РФ по Україні у ніч на 9 квітня

Російські війська у ніч на 9 квітня атакували низку регіонів. Так, вчора пізно ввечері ворог атакував одну з підстанцій в Одеській області, яка перебуває під постійними ударами. Внаслідок обстрілу обладнання енергетичного об’єкта зазнало значних пошкоджень.

Окрім того, зранку 9 квітня окупанти обстріляли Запоріжжя та район. У місті пролунали потужні вибухи, над ним здіймається дим.

БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою