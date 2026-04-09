Прилеты на 11 локациях: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ

08:31 09.04.2026 Чт
Сколько вражеских дронов ликвидировали украинские силы ПВО?
Прилеты на 11 локациях: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ Фото: силы ПВО ликвидировали большинство вражеских дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россияне массированно ударили по Запорожскому району: есть погибшие и раненые

"В ночь на 9 апреля противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, Донецк, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 119 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине в ночь на 9 апреля

Российские войска в ночь на 9 апреля атаковали ряд регионов. Так, вчера поздно вечером враг атаковал одну из подстанций в Одесской области, которая находится под постоянными ударами. В результате обстрела оборудование энергетического объекта получило значительные повреждения.

Кроме того, утром 9 апреля оккупанты обстреляли Запорожье и район. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднимается дым.

БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
