Приліт в університет, горять будинки: фото і відео наслідків атаки на Запоріжжя

Російська армія вранці понеділка, 7 липня, масовано атакувала Запоріжжя дронами типу "Шахед". Зафіксовано шість ударів по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За даними Федорова, було зафіксовано шість ударів "Шахедами" по місту. Попередньо, було відомо про 10 постраждалих.
Федоров також показав відео з наслідками ранкової атаки на місто.
Окрім цього у Запоріжжі було пошкоджено будівлю університету, на опублікованому фото видно, що там палає дах.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.
Зокрема, у Києві, за попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування. А ось в Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.
А ось про наслідки атаки по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Окрім цього Харків повторно зазнав масованої атаки дронів. Під ворожий удар попередньо потрапив Холодногірський район. Зафіксовано щонайменше чотири вибухи.
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