Приліт в університет, горять будинки: фото і відео наслідків атаки на Запоріжжя

За даними Федорова, було зафіксовано шість ударів "Шахедами" по місту. Попередньо, було відомо про 10 постраждалих.

Федоров також показав відео з наслідками ранкової атаки на місто.

Окрім цього у Запоріжжі було пошкоджено будівлю університету, на опублікованому фото видно, що там палає дах.



Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.