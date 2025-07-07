Прилет в университет, горят дома: фото и видео последствий атаки на Запорожье

По данным Федорова, было зафиксировано шесть ударов "Шахедами" по городу. Предварительно, было известно о 10 пострадавших.

Федоров также показал видео с последствиями утренней атаки на город.

Кроме этого в Запорожье было повреждено здание университета, на опубликованном фото видно, что там пылает крыша.



Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:

городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;

горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508.