Прилет в университет, горят дома: фото и видео последствий атаки на Запорожье

Российская армия утром понедельника, 7 июля, массированно атаковала Запорожье дронами типа "Шахед". Зафиксировано шесть ударов по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По данным Федорова, было зафиксировано шесть ударов "Шахедами" по городу. Предварительно, было известно о 10 пострадавших.
Федоров также показал видео с последствиями утренней атаки на город.
Кроме этого в Запорожье было повреждено здание университета, на опубликованном фото видно, что там пылает крыша.
Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:
Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.
В частности, в Киеве, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения. А вот в Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.
А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме этого Харьков повторно подвергся массированной атаке дронов. Под вражеский удар предварительно попал Холодногорский район. Зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.
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