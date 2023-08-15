"Приліт" у дитсадок, пожежі і постраждалі: наслідки ракетного удару по Львову та області

Так, уламки збитих ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, було загоряння та руйнування.

"Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих поки що не надходила", - повідомив чиновник.

Крім того, невеликі загоряння були і в інших частинах міста, проте їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. А також пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджено 10 будинків. На цей час відомо про людей, які отримали легкі травми.

Пошкоджено будинки також у Суховолі, на щастя без постраждалих.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що російська ракета впала у двір дитячого садка.

Він зазначив, що, на щастя, внаслідок ворожого масштабного удару обійшлося без жертв.

"На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу", - розповів він.

Наслідки російського ракетного обстрілу у Львові та Ставчанах 15 серпня (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Нічні ракетні удари містами України 15 серпня

Цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу, яка охопила практично всю територію країни. Вона пов'язана із російською ракетною атакою. Так, у Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

Пізніше військові заявили також про пуски ракет росіянами Україною з району Міллєрово авіацією Ту-22 М3.

У різних містах пролунали вибухи, зокрема у Львові, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Слов'янську та Краматорську.

Наслідки російських ударів у Львові, Луцьку та Дніпрі 15 серпня - у матеріалі РБК-Україна.