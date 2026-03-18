"Приліт" був за 350 метрів від реактора: з'явилися деталі удару по АЕС "Бушер" в Ірані

Атомну електростанцію "Бушер" в Ірані атакували. Удар був по споруді, яка розташована неподалік від реактора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі X.
У МАГАТЕ підтвердили, що внаслідок "прильоту", споруда, яка розташована за 350 метрів від реактора АЕС "Бушер", була уражена і зруйнована.
"Хоча сам реактор не був пошкоджений і персонал не постраждав, будь-яка атака на атомні електростанції або поблизу них порушує сім невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки і захищеності під час збройного конфлікту і ніколи не повинна відбуватися", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Нагадаємо, раніше МАГАТЕ писало про те, що Іран повідомив про удар по атомній електростанції в Бушері.
За даними іранських ЗМІ та корпорації "Росатом", вибух стався поблизу діючого енергоблоку, в районі будівлі метеорологічної служби, проте пошкоджень самої станції та втрат серед персоналу не зафіксовано.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони до стриманості, щоб запобігти ядерній аварії.
Зі свого боку Тегеран звинуватив неназваного агресора в порушенні міжнародних норм. Слід зазначити, що за тиждень до інциденту, 11 березня, РФ евакуювала з об'єкта близько 150 своїх співробітників.