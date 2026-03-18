"Приліт" був за 350 метрів від реактора: з'явилися деталі удару по АЕС "Бушер" в Ірані

У МАГАТЕ підтвердили, що внаслідок "прильоту", споруда, яка розташована за 350 метрів від реактора АЕС "Бушер", була уражена і зруйнована.

"Хоча сам реактор не був пошкоджений і персонал не постраждав, будь-яка атака на атомні електростанції або поблизу них порушує сім невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки і захищеності під час збройного конфлікту і ніколи не повинна відбуватися", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Удар по АЕС "Бушер"

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ писало про те, що Іран повідомив про удар по атомній електростанції в Бушері.

За даними іранських ЗМІ та корпорації "Росатом", вибух стався поблизу діючого енергоблоку, в районі будівлі метеорологічної служби, проте пошкоджень самої станції та втрат серед персоналу не зафіксовано.