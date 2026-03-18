"Прилет" был в 350 метрах от реактора: появились детали удара по АЭС "Бушер" в Иране

В МАГАТЭ подтвердили, что в результате "прилета", сооружение, которое находится в 350 метрах от реактора АЭС "Бушер", было поражено и разрушено.

"Хотя сам реактор не был поврежден и персонал не пострадал, любая атака на атомные электростанции или вблизи них нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и никогда не должна происходить", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Удар по АЭС "Бушер"

Напомним, ранее МАГАТЭ писало о том, что Иран сообщил об ударе по атомной электростанции в Бушере.

По данным иранских СМИ и корпорации "Росатом", взрыв произошел вблизи действующего энергоблока, в районе здания метеорологической службы, однако повреждения самой станции и потерь среди персонала не зафиксированы.