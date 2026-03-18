Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Прилет" был в 350 метрах от реактора: появились детали удара по АЭС "Бушер" в Иране

21:52 18.03.2026 Ср
2 мин
Что известно об атаке на атомную электростанцию в Бушере?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: по АЭС "Бушер" был нанесен удар (Getty Images)

Атомную электростанцию "Бушер" в Иране атаковали. Удар был по сооружению, которое находится неподалеку от реактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

В МАГАТЭ подтвердили, что в результате "прилета", сооружение, которое находится в 350 метрах от реактора АЭС "Бушер", было поражено и разрушено.

"Хотя сам реактор не был поврежден и персонал не пострадал, любая атака на атомные электростанции или вблизи них нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и никогда не должна происходить", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Удар по АЭС "Бушер"

Напомним, ранее МАГАТЭ писало о том, что Иран сообщил об ударе по атомной электростанции в Бушере.

По данным иранских СМИ и корпорации "Росатом", взрыв произошел вблизи действующего энергоблока, в районе здания метеорологической службы, однако повреждения самой станции и потерь среди персонала не зафиксированы.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны к сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию.

В свою очередь Тегеран обвинил неназванного агрессора в нарушении международных норм. Следует отметить, что за неделю до инцидента, 11 марта, РФ эвакуировала с объекта около 150 своих сотрудников.

