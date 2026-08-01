Приліт балістики у Києві потрапив на бодікамеру поліцейських (відео)

"Вчергове підлий ворог безжально обстрілював столицю. Ворожі ракети цілили по мирних людях. На жаль, сьогодні кияни втратили рідних. Цієї ж ночі ми втратили колегу. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також поліцейські показали кадри з бодікамер, які були зроблені під час атаки. На них видно, що поліцейські допомагають рятувати людей, а потім поряд з житловими будинками щонайменше двічі відбувається приліт балістики.