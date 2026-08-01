Приліт балістики у Києві потрапив на бодікамеру поліцейських (відео)

Росіяни в ніч на 1 серпня масовано атакували Київ балістикою. Декілька з таких прильотів потрапили на бодікамеру поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.
"Вчергове підлий ворог безжально обстрілював столицю. Ворожі ракети цілили по мирних людях. На жаль, сьогодні кияни втратили рідних. Цієї ж ночі ми втратили колегу. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Також поліцейські показали кадри з бодікамер, які були зроблені під час атаки. На них видно, що поліцейські допомагають рятувати людей, а потім поряд з житловими будинками щонайменше двічі відбувається приліт балістики.
Нагадаємо, що в ніч на 1 серпня Росія завдала масових ударів по Києву балістичними ракетами. В результаті ворожого обстрілу загинули 9 осіб, а ще 30 отримали поранення.
До речі, сьогодні в МВС України повідомили, що серед загиблих - 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Його життя обірвалося під час повторного удару РФ по столиці.
Також ми писали, що в результаті обстрілу руйнування і пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах столиці, а саме - Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. Після атаки щонайменше у двох будинках люди опинилися заблокованими.