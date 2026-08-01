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Прилет баллистики в Киеве попал на бодикамеру полицейских (видео)

17:32 01.08.2026 Сб
2 мин
Что было видно на полицейских бодикамерах?
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки РФ на Киев 1 августа (facebook.com/DSNSKyiv/)

Россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой. Несколько из таких прилетов попали на бодикамеру полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Вражеские ракеты летели по мирным людям. К сожалению, сегодня киевляне потеряли родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении правоохранителей.

Также полицейские показали кадры с бодикамер, которые были сделаны во время атаки. На них видно, что полицейские помогают спасать людей, а затем рядом с жилыми домами, по меньшей мере, дважды происходит прилет баллистики.

Удар РФ по Киеву

Напомним, что в ночь на 1 августа Россия нанесла массовые удары по Киеву баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела погибли 9 человек, а еще 30 получили ранения.

Кстати, сегодня в МВД Украины сообщили, что среди погибших - 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Его жизнь оборвалась при повторном ударе РФ по столице.

Также мы писали, что в результате обстрела разрушения и повреждения зафиксированы сразу в пяти районах столицы, а именно - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском. После атаки по меньшей мере в двух домах люди оказались заблокированы.

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