Прилет баллистики в Киеве попал на бодикамеру полицейских (видео)

"В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Вражеские ракеты летели по мирным людям. К сожалению, сегодня киевляне потеряли родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении правоохранителей.

Также полицейские показали кадры с бодикамер, которые были сделаны во время атаки. На них видно, что полицейские помогают спасать людей, а затем рядом с жилыми домами, по меньшей мере, дважды происходит прилет баллистики.