Главная » Новости » Происшествия

Прилет в 17-этажку, разбитые авто: появились фото последствий атаки на Киев

Среда 28 января 2026 08:16
Прилет в 17-этажку, разбитые авто: появились фото последствий атаки на Киев Фото: появились фото последствий атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 января, атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы повреждена многоэтажка и несколько авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В Голосеевском районе в результате попадания в торец 17-тиэтажного жилого дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей", - сообщили в ГСЧС.

Также спасатели отмечают, что после удара повреждены рядом припаркованные автомобили. По предварительной информации, никто не пострадал, на месте удара и падения обломков работают спасатели и соответствующие службы.

Ночной обстрел Украины 28 января

Российские войска сегодня ночью, 28 января, дронами и ракетами атаковали несколько регионов Украины, повреждениям подверглась критическая инфраструктура.

Так, под утро армия РФ ударила по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

Кроме того, в ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

Также в результате атаки РФ на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом, есть двое погибших. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

