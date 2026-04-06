Війна в Україні

Прикордоння поринуло в темряву: через удар РФ на Чернігівщині знеструмлено 340 000 осель

03:10 06.04.2026 Пн
2 хв
Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: відключення світла (Getty Images)

У ніч на 6 квітня масований удар по прикордонню Чернігівської області призвів до серйозних перебоїв в енергосистемі регіону.

За офіційними даними АТ "Чернігівобленерго", епіцентром удару став Новгород-Сіверський район. Ворог поцілив в один із ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, що забезпечує живлення прикордонних громад.

Внаслідок обстрілу без світла залишилися понад 10 000 абонентів. Масштабне відключення охопило десятки населених пунктів, які й без того щоденно потерпають від ворожого вогню.

Реакція енергетиків

Аварійні бригади вже перебувають у стані повної готовності. Проте початок ремонтних робіт ускладнюється постійною загрозою повторних обстрілів.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!" - наголосили в обленерго.

Наразі фахівці проводять оцінку пошкоджень та шукають можливості для резервного заживлення критично важливих об'єктів (лікарень, водоканалів), де це технічно можливо.

Цей обстріл є частиною стратегії ворога зі створення непридатних для життя умов у прикордонних районах України, позбавляючи цивільне населення базових потреб — світла, води та тепла.

Оновлення по знеструмленню

Зазначимо, що о 5:34 АТ "Чернігівобленерго" оновило дані по пошкодженнях енергосистеми.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах", - сказано в оновленому офіційному повідомленні.

Ситуація в регіоні: щоденні обстріли

До речі, це не перша спроба ворога занурити Чернігівщину в пітьму. Область, що межує з країною-агресором, регулярно піддається терористичним обстрілам, спрямованим на руйнування цивільного життя та дестабілізацію енергосистеми України.

Прикордонні громади Чернігівщини, зокрема Новгород-Сіверська та Семенівська, постійно перебувають на лінії вогню. Окупанти використовують весь наявний арсенал для терору населення:

  • ствольну та реактивну артилерію;
  • важкі міномети;
  • дрони-камікадзе, що прицільно полюють на ремонтні бригади та трансформаторні підстанції.

Так, 25 березня стався масштабний блекаут на Чернігівщині: через ворожу атаку 150 тисяч споживачів без світла

