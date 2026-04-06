RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Приграничье погрузилось в темноту: из-за удара РФ на Черниговщине обесточены 340 000 домов

03:10 06.04.2026 Пн
2 мин
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: отключение света (Getty Images)

В ночь на 6 апреля массированный удар по приграничью Черниговской области привел к серьезным перебоям в энергосистеме региона.

По официальным данным АО "Черниговоблэнерго", эпицентром удара стал Новгород-Северский район. Враг попал в один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающей питание приграничных громад.

В результате обстрела без света остались более 10 000 абонентов. Масштабное отключение охватило десятки населенных пунктов, которые и без того ежедневно страдают от вражеского огня.

Реакция энергетиков

Аварийные бригады уже находятся в состоянии полной готовности. Однако начало ремонтных работ осложняется постоянной угрозой повторных обстрелов.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью!" - отметили в облэнерго.

Сейчас специалисты проводят оценку повреждений и ищут возможности для резервного запитки критически важных объектов (больниц, водоканалов), где это технически возможно.

Этот обстрел является частью стратегии врага по созданию непригодных для жизни условий в приграничных районах Украины, лишая гражданское население базовых потребностей - света, воды и тепла.

Обновление по обесточиванию

Отметим, что в 5:34 АО "Черниговоблэнерго" обновило данные по повреждениям энергосистемы.

"В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", - сказано в обновленном официальном сообщении.

Ситуация в регионе: ежедневные обстрелы

Кстати, это не первая попытка врага погрузить Черниговщину во тьму. Область, граничащая со страной-агрессором, регулярно подвергается террористическим обстрелам, направленным на разрушение гражданской жизни и дестабилизацию энергосистемы Украины.

Пограничные громады Черниговщины, в частности Новгород-Северская и Семеновская, постоянно находятся на линии огня. Оккупанты используют весь имеющийся арсенал для террора населения:

  • ствольную и реактивную артиллерию;
  • тяжелые минометы;
  • дроны-камикадзе, которые прицельно охотятся на ремонтные бригады и трансформаторные подстанции.

Так, 25 марта произошелмасштабный блэкаут на Черниговщине: из-за вражеской атаки 150 тысяч потребителей без света

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
