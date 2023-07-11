У прикордонній зоні Житомирської області автомобіль підірвався на міні: є загиблий

Обставини вибуху

Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу села Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці.

Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

Фото: наслідки підриву (zt.npu.gov.ua)

"На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій, житель Олевської громади, загинув на місці", - пояснили в поліції.

Розслідування інциденту

Слідчими відділення поліції №2 Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за фактом "умисного вбивства".

Заборона на відвідування прикордонної зони

"Поліцейські закликають жителів області дотримуватися правил безпеки. Пам’ятайте, що нині в країні діє заборона на відвідування прикордонної зони", - додали в ГУНП.

Зокрема в Житомирській області дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані.

Також заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури.

Захист північних областей України від можливого нападу ворога

Нещодавно командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах. Вжито додаткових заходів щодо організації оборони в цьому районі, що охоплює три області.

До цього Наєв повідомив, що українські військові посилюють захист кордону з північного боку країни. Вони готові до можливого наступу Росії.