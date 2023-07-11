У прикордонній зоні Житомирської області автомобіль підірвався на міні: є загиблий

У Житомирській області автомобіль наїхав на міну і підірвався. Унаслідок нещасного випадку загинув водій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Житомирській області.
Обставини вибуху
Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу села Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці.
Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.
Фото: наслідки підриву (zt.npu.gov.ua)
"На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій, житель Олевської громади, загинув на місці", - пояснили в поліції.
Розслідування інциденту
Слідчими відділення поліції №2 Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за фактом "умисного вбивства".
Заборона на відвідування прикордонної зони
"Поліцейські закликають жителів області дотримуватися правил безпеки. Пам’ятайте, що нині в країні діє заборона на відвідування прикордонної зони", - додали в ГУНП.
Зокрема в Житомирській області дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані.
Також заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури.
Нещодавно командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах. Вжито додаткових заходів щодо організації оборони в цьому районі, що охоплює три області.
До цього Наєв повідомив, що українські військові посилюють захист кордону з північного боку країни. Вони готові до можливого наступу Росії.
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