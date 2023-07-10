Наєв перевірив оборону у трьох північних областях України: що відомо

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах. Вжито додаткових заходів щодо організації оборони в цьому районі, що охоплює три області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал .

"Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків", - розповів він.

По словах генерала, адміністраціям та українським військовим визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій.

"Незабаром, загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями", - зазначив Наєв.

Що буде зроблено?

Як зазначив генерал, розпочато тренування наших воїнів у різних ситуаціях, ця робота буде планово тривати й надалі.

"Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Оборона буде зміцнена", - додав він.