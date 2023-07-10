Наєв перевірив оборону у трьох північних областях України: що відомо
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах. Вжито додаткових заходів щодо організації оборони в цьому районі, що охоплює три області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал.
"Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків", - розповів він.
По словах генерала, адміністраціям та українським військовим визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій.
"Незабаром, загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями", - зазначив Наєв.
Що буде зроблено?
Як зазначив генерал, розпочато тренування наших воїнів у різних ситуаціях, ця робота буде планово тривати й надалі.
"Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Оборона буде зміцнена", - додав він.
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