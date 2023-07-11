RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В приграничной зоне Житомирской области автомобиль подорвался на мине: есть погибший

Фото: Последствия взрыва (zt.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Житомирской области автомобиль наехал на мину и подорвался. В результате несчастного случая погиб водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.

Обстоятельства взрыва

Известно, что семья поехала в лесной массив вблизи села Рудни-Хочинской, Олевской общины, собирать чернику.

Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.

Фото: последствия подрыва (zt.npu.gov.ua)

"На грунтовой дороге, уже на запретной территории, автомобиль наткнулся на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель, житель Олевской общины, погиб на месте", - пояснили в полиции.

Расследование инцидента

Следователями отделения полиции №2 Коростенского райуправления начато уголовное производство по факту "умышленного убийства".

Запрет на посещение пограничной зоны

"Полицейские призывают жителей области соблюдать правила безопасности. Помните, что сейчас в стране действует запрет на посещение пограничной зоны", - добавили в ГУНП.

В частности, в Житомирской области разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 км от границы с Беларусью и местностей, которые были оккупированы.

Также запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры.

Защита северных областей Украины от возможного нападения врага

Недавно командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах. Приняты дополнительные меры по организации обороны в этом районе, охватывающем три области.

До этого Наев сообщил, что украинские военные усиливают защиту границы с северной стороны страны. Они готовы к вероятному пришествию Рф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирБеларусьОлевскполицияВойна в Украине