Без черг на кордоні: у 18 поїздах документи перевірятимуть прямо під час руху

Прикордонний та митний контроль під час руху поїздів уже діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, кількість поїздів, де відбуватиметься така форма контролю, розширюватиметься.

"Така схема діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею і зараз розширюватиметься на 9 пар потягів. Сумарно буде 18 потягів, які рухаються на виїзд і в’їзд в Україну по напрямку Перемишль і Хелм", - сказав Демченко.

Речник додав, що прикордонне і митне оформлення під час руху більш комфортне для пасажирів, оскільки не потрібно простоювати на кордоні додатковий час, що у підсумку зменшує час руху поїзда.