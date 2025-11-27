Без черг на кордоні: у 18 поїздах документи перевірятимуть прямо під час руху
Прикордонний та митний контроль під час руху поїздів уже діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, кількість поїздів, де відбуватиметься така форма контролю, розширюватиметься.
"Така схема діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею і зараз розширюватиметься на 9 пар потягів. Сумарно буде 18 потягів, які рухаються на виїзд і в’їзд в Україну по напрямку Перемишль і Хелм", - сказав Демченко.
Речник додав, що прикордонне і митне оформлення під час руху більш комфортне для пасажирів, оскільки не потрібно простоювати на кордоні додатковий час, що у підсумку зменшує час руху поїзда.
Перетин кордону поїздом стане швидшим
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.
Таким чином міжнародні поїздки для українців стануть зручнішими, адже це значно скоротить час зупинки поїздів і зменшить стрес для пасажирів.
Такий формат вже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. В уряді планують поступово поширити його на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.
Запуск прискореного контролю запрацює у поїздах Київ - Перемишль та Київ - Хелм вже з січня, а потім практику розширять на інші поїзди цих напрямків.