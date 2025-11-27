ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Без черг на кордоні: у 18 поїздах документи перевірятимуть прямо під час руху

Четвер 27 листопада 2025 13:35
UA EN RU
Без черг на кордоні: у 18 поїздах документи перевірятимуть прямо під час руху Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (facebook.com/andriy.demchenko)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонний та митний контроль під час руху поїздів уже діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, кількість поїздів, де відбуватиметься така форма контролю, розширюватиметься.

"Така схема діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею і зараз розширюватиметься на 9 пар потягів. Сумарно буде 18 потягів, які рухаються на виїзд і в’їзд в Україну по напрямку Перемишль і Хелм", - сказав Демченко.

Речник додав, що прикордонне і митне оформлення під час руху більш комфортне для пасажирів, оскільки не потрібно простоювати на кордоні додатковий час, що у підсумку зменшує час руху поїзда.

Перетин кордону поїздом стане швидшим

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Таким чином міжнародні поїздки для українців стануть зручнішими, адже це значно скоротить час зупинки поїздів і зменшить стрес для пасажирів.

Такий формат вже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. В уряді планують поступово поширити його на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Запуск прискореного контролю запрацює у поїздах Київ - Перемишль та Київ - Хелм вже з січня, а потім практику розширять на інші поїзди цих напрямків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Державна митна служба Державна прикордонна служба Польща ДПСУ Поїзди
Новини
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України