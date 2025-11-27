Без очередей на границе: в 18 поездах документы будут проверять прямо во время движения
Пограничный и таможенный контроль во время движения поездов уже действует на нескольких направлениях железной дороги на границе с Польшей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, количество поездов, где будет происходить такая форма контроля, будет расширяться.
"Такая схема действует на нескольких направлениях железной дороги на границе с Польшей и сейчас будет расширяться на 9 пар поездов. Суммарно будет 18 поездов, которые движутся на выезд и въезд в Украину по направлению Перемышль и Хелм", - сказал Демченко.
Спикер добавил, что пограничное и таможенное оформление во время движения более комфортное для пассажиров, поскольку не нужно простаивать на границе дополнительное время, что в итоге уменьшает время движения поезда.
Пересечение границы поездом станет быстрее
Напомним, ранее премьер-министр Польши Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.
Таким образом международные поездки для украинцев станут более удобными, ведь это значительно сократит время остановки поездов и уменьшит стресс для пассажиров.
Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. В правительстве планируют постепенно распространить его на спальные вагоны ночных международных маршрутов.
Запуск ускоренного контроля заработает в поездах Киев - Перемышль и Киев - Хелм уже с января, а затем практику расширят на другие поезда этих направлений.