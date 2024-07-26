UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили ворожі позиції та пункт управління дронами РФ (відео)

Фото: ДПСУ знищила ворожі позиції на Бахмутському напрямку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили пункт управління БпЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту противника. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота розрахунків РСЗВ прикордонної бригади "Помста" на Бахмутському напрямку та в Серебрянському лісі.

Згідно з відео, українські прикордонники нанесли серію потужних ударів на гарячих ділянках фронту вздовж лісосмуг, де окупанти намагались переховуватись від атак. Зокрема, бійці ДПСУ неодноразово завдавали ударів по піхоті окупантів та їх укриттям.

Знищення російської техніки

Нагадаємо, нещодавно українські захисники за допомогою HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС. Це сталось в тилу окупантів на Донецькому напрямку.

Також на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25.

Крім того, прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутДПСУВійна Росії проти УкраїниДрони