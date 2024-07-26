Прикордонники знищили ворожі позиції та пункт управління дронами РФ (відео)

Знищення російської техніки

Нагадаємо, нещодавно українські захисники за допомогою HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС. Це сталось в тилу окупантів на Донецькому напрямку.

Також на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25.

Крім того, прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

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