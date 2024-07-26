Пограничники уничтожили вражеские позиции и пункт управления дронами РФ (видео)

Уничтожение российской техники

Напомним, недавно украинские защитники с помощью HIMARS поразили редкую российскую контрбатарейную РЛС. Это произошло в тылу окупантов на Донецком направлении.

Также на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 .

Кроме того, пограничники показали, как с помощью FPV-дрона перехватили и уничтожили вражеский беспилотник Zala в воздухе.

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