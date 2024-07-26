Пограничники уничтожили вражеские позиции и пункт управления дронами РФ (видео)

Украинские пограничники уничтожили пункт управления БпЛА, склады боекомплекта, укрытие и пехоту противника. Результаты работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Отмечается, что на видео показана работа расчетов РСЗО пограничной бригады "Месть" на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу.
Согласно видео, украинские пограничники нанесли серию мощных ударов на горячих участках фронта вдоль лесополос, где оккупанты пытались скрываться от атак. В частности, бойцы ГПСУ неоднократно наносили удары по пехоте оккупантов и их укрытиям.
Напомним, недавно украинские защитники с помощью HIMARS поразили редкую российскую контрбатарейную РЛС. Это произошло в тылу окупантов на Донецком направлении.
Также на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 .
Кроме того, пограничники показали, как с помощью FPV-дрона перехватили и уничтожили вражеский беспилотник Zala в воздухе.
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