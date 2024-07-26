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Пограничники уничтожили вражеские позиции и пункт управления дронами РФ (видео)

Фото: ГПСУ уничтожила враждебные позиции на Бахмутском направлении (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили пункт управления БпЛА, склады боекомплекта, укрытие и пехоту противника. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа расчетов РСЗО пограничной бригады "Месть" на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу.

Согласно видео, украинские пограничники нанесли серию мощных ударов на горячих участках фронта вдоль лесополос, где оккупанты пытались скрываться от атак. В частности, бойцы ГПСУ неоднократно наносили удары по пехоте оккупантов и их укрытиям.

Уничтожение российской техники

Напомним, недавно украинские защитники с помощью HIMARS поразили редкую российскую контрбатарейную РЛС. Это произошло в тылу окупантов на Донецком направлении.

Также на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 .

Кроме того, пограничники показали, как с помощью FPV-дрона перехватили и уничтожили вражеский беспилотник Zala в воздухе.

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