ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські захисники з HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС (відео)

Донецька область, Вівторок 23 липня 2024 13:12
UA EN RU
Українські захисники з HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС (відео) Фото: HIMARS уразила російську контрбатарайну РЛС (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники за допомогою HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС. Це сталось в тилу окупантів на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як зазначає керівник ОП, мова йде про радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ".

Згідно із відео, техніка окупантів розміщувалась у полі. Там з повітря її вислідили українські захисники та точним ударом з реактивного артилерійського комплексу HIMARS знищили.

Знищення російської техніки

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку, який працював у парі з іншим аналогічним повітряним судном та намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Перед тим прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Відеокліп Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України