Унікальні кадри: прикордонники знищили у повітрі ворожий дрон Zala (відео)
Прикордонники за допомогою FPV-дрона перехопили ворожий безпілотник Zala у повітрі. Ефектне відео знищення ворожої техніки вони розмістили в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Зазначається, що на унікальних кадрах показано роботу повітряного полювання бригади "Помста".
Зазначається, що неподалік Серебрянського лісу було помічено російський дрон-розвідник Zala, що вів спостереження за позиціями наших захисників.
"В результаті роботи FPV-дрона ворожий безпілотник знищено", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про безпілотник Zala
Дрон Zala розроблений для установки професійних оптичних приладів та забезпечення тривалого моніторингу об'єктів. Призначений для спостереження за поверхнею суші та моря, для аналізу обсягу газів в повітряному шарі та рівня радіоактивності в режимі реального часу, для розпізнавання, оцінки пошкоджень і загорянь.
В рамках війни Росії проти України, загарбники використовують даний тип безпілотників для розвідки місцевості на полі бою та в тилу.
Українські війська нищать техніку та живу силу РФ
Нагадаємо, також прикордонники за допомогою безпілотників знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.
Крім того, за допомогою FPV-дронів українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад.
Раніше бійці ДПСУ завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.
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