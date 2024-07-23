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Унікальні кадри: прикордонники знищили у повітрі ворожий дрон Zala (відео)

Україна, Вівторок 23 липня 2024 10:54
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Унікальні кадри: прикордонники знищили у повітрі ворожий дрон Zala (відео) Фото: українські прикордонники знищили у повітрі дрон Zala (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники за допомогою FPV-дрона перехопили ворожий безпілотник Zala у повітрі. Ефектне відео знищення ворожої техніки вони розмістили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на унікальних кадрах показано роботу повітряного полювання бригади "Помста".

Зазначається, що неподалік Серебрянського лісу було помічено російський дрон-розвідник Zala, що вів спостереження за позиціями наших захисників.

"В результаті роботи FPV-дрона ворожий безпілотник знищено", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про безпілотник Zala

Дрон Zala розроблений для установки професійних оптичних приладів та забезпечення тривалого моніторингу об'єктів. Призначений для спостереження за поверхнею суші та моря, для аналізу обсягу газів в повітряному шарі та рівня радіоактивності в режимі реального часу, для розпізнавання, оцінки пошкоджень і загорянь.

В рамках війни Росії проти України, загарбники використовують даний тип безпілотників для розвідки місцевості на полі бою та в тилу.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, також прикордонники за допомогою безпілотників знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

Крім того, за допомогою FPV-дронів українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад.

Раніше бійці ДПСУ завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.

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