Прикордонники знищили військову техніку та склад росіян в Луганській області

Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" влучив по укриттю й військовій техніці ворога в Серебрянському лісництві.

"Логістика ворога горить, техніка - знищена. Підрозділ завдає точних ударів по складах і позиціях окупантів у Луганській області", - заявили в Держприкордонслужбі.

За результатами роботи українських операторів дронів було вражене укриття та вантажівку російських окупантів. Знищено мінометний розрахунок, гармату, автомобіль та склад ПММ.

Майстерну роботу прикордонників Держприкордонслужба показала на відео.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, вчора прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" розгромили колону ворожої техніки на Курдюмівському напрямку. Росіяни намагалися прорвати лінію оборони українських захисників, але бійці бригади "Помста" зупинили наступ.

У результаті ударів знищено та уражено ворожий танк Т-72, БТР, БРЕМ та БПМ.

Також днями українські прикордонники з підрозділу "Фенікс" успішно знищили російський танк разом із його екіпажем на одному з напрямків у Донецькій області.