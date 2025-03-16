Прикордонники знищили ворожий танк разом з екіпажем в Донецькій області

Прикордонники знищили російський танк разом із його екіпажем на Донеччині. Ворожу техніку вразили ударним дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Бійці виявили ворожу техніку під час виконання бойового завдання. Після точної роботи операторів ударних дронів танк був вражений, а вибух боєкомплекту повністю знищив бронемашину разом з екіпажем.

Українські прикордонники з підрозділу "Фенікс" успішно знищили російський танк разом із його екіпажем на одному з напрямків у Донецькій області.

Бої за Донецьку область

Нагадаємо, що ЗСУ завдали точних ударів по позиціях та техніці російських загарбників на Покровському напрямку. Ворожі укриття та транспорт зазнали значних втрат.

Крім того, пілоти розвідувально-ударних безпілотних комплексів зупинили ворожий штурм на Донеччині. Також, вони уразили бронетехніку противника.

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