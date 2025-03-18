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Прикордонники розгромили колону ворожої техніки на Курдюмівському напрямку (відео)

Вівторок 18 березня 2025 18:39
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Прикордонники розгромили колону ворожої техніки на Курдюмівському напрямку (відео) Фото: прикордонники розгромили колону ворожої техніки на Курдюмівському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" розгромили колону ворожої техніки на Курдюмівському напрямку. Бойову роботу зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, росіяни намагалися прорвати лінію оборони українських захисників, але бійці бригади "Помста" зупинили наступ.

У результаті ударів знищено та уражено ворожий танк Т-72, БТР, БРЕМ та БПМ.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 897 тисяч одиниць живої сили.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1560 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 149 дронів та іншу техніку ворога.

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