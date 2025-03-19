Пограничники уничтожили военную технику и склад россиян в Луганской области

Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" попало по укрытию и военной технике врага в Серебрянском лесничестве.

"Логистика врага горит, техника - уничтожена. Подразделение наносит точные удары по складам и позициям оккупантов в Луганской области", - заявили в Госпогранслужбе.

По результатам работы украинских операторов дронов было поражено укрытие и грузовик российских оккупантов. Уничтожен минометный расчет, пушка, автомобиль и склад ГСМ.

Мастерскую работу пограничников Госпогранслужба показала на видео.

Успехи украинских бойцов

Напомним, вчера пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. Россияне пытались прорвать линию обороны украинских защитников, но бойцы бригады "Месть" остановили наступление.

В результате ударов уничтожен и поражен вражеский танк Т-72, БТР, БРЭМ и БПМ.

Также на днях украинские пограничники из подразделения "Феникс" успешно уничтожили российский танк вместе с его экипажем на одном из направлений в Донецкой области.