За минулу добу росіяни втратили на фронті 1560 солдатів і понад 40 артсистем, - ЗСУ
За останню добу з 17 на 18 березня, війська російських загарбників втратили на війні проти України 1560 солдатів, 20 бойових броньованих машин і 3 системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 897 010 (+1560) осіб ліквідовано;
- танків - 10 352 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 21 509 (+20) од.;
- артилерійських систем - 24 640 (+42) од.;
- РСЗВ - 1319 (+1) од.;
- засоби ППО - 1107 (+3) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 616 (+149) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 892 (+107) од.;
- спеціальної техніки - 3780 (+2) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у районі Торецька, але російські загарбники просунулися біля Великої Новосілки та у Запорізькій області.
Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.
Зокрема, в районі міста Черкаси та в Черкаській області було чутно вибухи.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування українського дрона, що здатен бити на 3 тисячі кілометрів.
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