За минулу добу росіяни втратили на фронті 1560 солдатів і понад 40 артсистем, - ЗСУ

За останню добу з 17 на 18 березня, війська російських загарбників втратили на війні проти України 1560 солдатів, 20 бойових броньованих машин і 3 системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у районі Торецька, але російські загарбники просунулися біля Великої Новосілки та у Запорізькій області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.

Зокрема, в районі міста Черкаси та в Черкаській області було чутно вибухи.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування українського дрона, що здатен бити на 3 тисячі кілометрів.

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