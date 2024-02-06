Залишається сталою. У ЗСУ назвали кількість військ та техніки РФ на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку наразі не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених. На цій ділянці фронту кількість загарбників залишається в межах 40 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ще раніше з осені я повідомляв про кількість угруповання противника на Лимано-Куп’янському напрямку загальною чисельністю в 110 тисяч. І якщо ми можемо розділити це по напрямках, то саме на Куп’янському напрямку чисельність залишається плюс-мінус сталою", - сказав Євлаш.

Він наголосив, що якщо говорити про особовий склад, то це не означає, що всі 40 тисяч окупантів одночасно беруть участь у боях на передній лінії зіткнення. Це загальна кількість, до якої входять і підрозділи забезпечення, тилові підрозділи, обслуговування, рембати, зв’язківці, медики та інші.

"Звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати, оскільки ці підрозділи несуть загрозу, проте ми даємо їм раду вже досить тривалий час і просування на цьому напрямку як такого не відмічено", - додав Євлаш.

Він також уточнив кількість техніки окупантів, зосередженої на Куп’янському напрямку: 533 танки, 650 ББМ, 430 артилерійських систем та 160 реактивних систем залпового вогню.

Однак, як розповів речник ЗСУ, не вся зброя і техніка у належному стані, адже стволи в гарматах зношуються, і кількість обстрілів з боку РФ на тлі браку боєприпасів вже зменшилась.

"До того ж хочу наголосити тим, хто розводить паніку, що ворог підтягує резерви. Так, вони підтягують резерви, але ці резерви вони підтягують на заміну раніше знищеним", - зазначив Євлаш.

Крім того, за його словами, наразі вже зменшилась інтенсивність і тривалість підготовки окупантів - якщо раніше це було три-чотири місяці, то зараз це два-три місяці.

Він також наголосив, що на Куп’янському напрямку постійно працює і командувач ОСУВ "Хортиця" Олександр Сирський. Він особисто спілкується з командирами підрозділів, також тривають необхідні заходи для забезпечення особового складу Сил оборони.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами представника Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.