Прикордонники знищили рідкісну ціль за 600 тисяч доларів - РФ втрачає зв’язок (відео)

Що знищили і чому це рідкість

Р-416Г-МС - рухома радіорелейна станція, яка забезпечує цифровий зв'язок на великі відстані. Вперше її зафіксували у 2018 році.

Орієнтовна вартість такої техніки - 600 тисяч доларів.

За даними з відкритих джерел, це рухома станція зв'язку на базі вантажівки КамАЗ. Забезпечує цифровий зв'язок між підрозділами на відстані до 40 кілометрів.

На даху машини - висувна щогла з трьома параболічними антенами. Саме вона і передає сигнал між командними пунктами та передовою. Перші зразки виготовили ще у 2005 році, але масове виробництво запустили пізніше. На озброєння армія РФ взяла станцію у 2018-му.

Технічні можливості:

Дальність зв'язку - до 40 км

Висота підйому антени - до 30 метрів.

До цього підтверджено лише один випадок ураження такої станції - у червні 2024 року. Тобто прикордонники знищили другий відомий екземпляр цієї техніки за весь час повномасштабної війни.