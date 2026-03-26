Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Прикордонники знищили рідкісну ціль за 600 тисяч доларів - РФ втрачає зв’язок (відео)

14:28 26.03.2026 Чт
2 хв
Підрозділ "Фенікс" знищив дорогу розробку РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: на Луганщині спалили дефіцитну техніку РФ (Вікіпедія)

Бійці підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС - техніку, яка забезпечувала цифровий зв'язок між передовою та командними пунктами росіян.

Що знищили і чому це рідкість

Р-416Г-МС - рухома радіорелейна станція, яка забезпечує цифровий зв'язок на великі відстані. Вперше її зафіксували у 2018 році.

Орієнтовна вартість такої техніки - 600 тисяч доларів.

За даними з відкритих джерел, це рухома станція зв'язку на базі вантажівки КамАЗ. Забезпечує цифровий зв'язок між підрозділами на відстані до 40 кілометрів.

На даху машини - висувна щогла з трьома параболічними антенами. Саме вона і передає сигнал між командними пунктами та передовою. Перші зразки виготовили ще у 2005 році, але масове виробництво запустили пізніше. На озброєння армія РФ взяла станцію у 2018-му.

Технічні можливості:

  • Дальність зв'язку - до 40 км
  • Висота підйому антени - до 30 метрів.

До цього підтверджено лише один випадок ураження такої станції - у червні 2024 року. Тобто прикордонники знищили другий відомий екземпляр цієї техніки за весь час повномасштабної війни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генштаб заявив про серію точних ударів по цілях в Криму і не тільки. Зокрема, вдалось знищити одного з ключових елементів російської системи контролю над Чорним морем - пускову установку "Бастіон".

До того ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян в Росії. Йдеться про НПЗ та нафтовий термінал окупантів.

