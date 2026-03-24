Генштаб повідомив про серію точних ударів в Криму і не тільки: що вдалось знищити
Вночі українські сили оборони знищили пускову установку берегового ракетного комплексу "Бастіон" на тимчасово окупованому півострові - одного з ключових елементів російської системи контролю над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.
Що знищили в Криму
Пускову установку "Бастіона" вдарили в районі Актачі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
"Бастіон" - це береговий ракетний комплекс, яким Росія прикривала підходи до Чорного моря і міг атакувати кораблі на значній відстані від берега.
Удари на сході та півдні
Крім Криму, сили оборони завдали ударів одразу в кількох районах на сході та півдні України:
- райони зосередження противника - Велика Новосілка (Донецька область), Хороше (Луганська область), Новозлатопіль (Запорізька область);
- ремонтний підрозділ - Новозлатопіль (Запорізька область);
- пункт управління безпілотниками - Велика Новосілка (Донецька область).
Точні дані про втрати противника та масштаби руйнувань наразі встановлюються.
У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжуватимуть бити по військових об'єктах ворога - як на окупованих територіях України, так і безпосередньо на території Росії.
Нагадаємо, напередодні ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян. Йдеться про нафтовий термінал "Транснефть- порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".
До цього ЗСУ також пошкодили Саратовський НПЗ у Росії.Підприємство залучене в забезпеченні російської армії.