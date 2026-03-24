Генштаб повідомив про серію точних ударів в Криму і не тільки: що вдалось знищити

12:13 24.03.2026 Вт
2 хв
Армія РФ втратила важливий комплекс у Криму
aimg Олена Чупровська
Генштаб повідомив про серію точних ударів в Криму і не тільки: що вдалось знищити Фото: знищено "Бастіон" у Криму та цілі в трьох інших областях (Getty Images)

Вночі українські сили оборони знищили пускову установку берегового ракетного комплексу "Бастіон" на тимчасово окупованому півострові - одного з ключових елементів російської системи контролю над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте також: Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ

Що знищили в Криму

Пускову установку "Бастіона" вдарили в районі Актачі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

"Бастіон" - це береговий ракетний комплекс, яким Росія прикривала підходи до Чорного моря і міг атакувати кораблі на значній відстані від берега.

Удари на сході та півдні

Крім Криму, сили оборони завдали ударів одразу в кількох районах на сході та півдні України:

  • райони зосередження противника - Велика Новосілка (Донецька область), Хороше (Луганська область), Новозлатопіль (Запорізька область);
  • ремонтний підрозділ - Новозлатопіль (Запорізька область);
  • пункт управління безпілотниками - Велика Новосілка (Донецька область).

Точні дані про втрати противника та масштаби руйнувань наразі встановлюються.

У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжуватимуть бити по військових об'єктах ворога - як на окупованих територіях України, так і безпосередньо на території Росії.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян. Йдеться про нафтовий термінал "Транснефть- порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

До цього ЗСУ також пошкодили Саратовський НПЗ у Росії.Підприємство залучене в забезпеченні російської армії.

Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ
Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади