Пограничники уничтожили редкую цель за 600 тысяч долларов - РФ теряет связь (видео)

Бойцы подразделения "Феникс" на Луганщине уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС - технику, которая обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Р-416Г-МС - подвижная радиорелейная станция, которая обеспечивает цифровую связь на большие расстояния. Впервые ее зафиксировали в 2018 году.
Ориентировочная стоимость такой техники - 600 тысяч долларов.
По данным из открытых источников, это подвижная станция связи на базе грузовика КамАЗ. Обеспечивает цифровую связь между подразделениями на расстоянии до 40 километров.
На крыше машины - выдвижная мачта с тремя параболическими антеннами. Именно она и передает сигнал между командными пунктами и передовой. Первые образцы изготовили еще в 2005 году, но массовое производство запустили позже. На вооружение армия РФ взяла станцию в 2018-м.
Технические возможности:
До этого подтвержден только один случай поражения такой станции - в июне 2024 года. То есть пограничники уничтожили второй известный экземпляр этой техники за все время полномасштабной войны.
