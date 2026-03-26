Пограничники уничтожили редкую цель за 600 тысяч долларов - РФ теряет связь (видео)

Что уничтожили и почему это редкость

Р-416Г-МС - подвижная радиорелейная станция, которая обеспечивает цифровую связь на большие расстояния. Впервые ее зафиксировали в 2018 году.

Ориентировочная стоимость такой техники - 600 тысяч долларов.

По данным из открытых источников, это подвижная станция связи на базе грузовика КамАЗ. Обеспечивает цифровую связь между подразделениями на расстоянии до 40 километров.

На крыше машины - выдвижная мачта с тремя параболическими антеннами. Именно она и передает сигнал между командными пунктами и передовой. Первые образцы изготовили еще в 2005 году, но массовое производство запустили позже. На вооружение армия РФ взяла станцию в 2018-м.

Технические возможности:

Дальность связи - до 40 км

Высота подъема антенны - до 30 метров.

До этого подтвержден только один случай поражения такой станции - в июне 2024 года. То есть пограничники уничтожили второй известный экземпляр этой техники за все время полномасштабной войны.