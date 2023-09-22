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Прикордонники знищили окупантів поблизу Бахмута (відео)

Бахмут, П'ятниця 22 вересня 2023 20:11
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Прикордонники знищили окупантів поблизу Бахмута (відео) Прикордонники знищили окупантів поблизу Бахмута (facebook.com)
Автор: RBC.UA

Сили оборони України виявили групу окупантів поблизу Бахмуту. Процес знищення росіян удалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Держприкордонслужби у Telegram.

На відео видно, як підрозділи ДПСУ знайшли та знищили штаб окупаційних військ. Декільком вдалося врятуватись і вони почали втікати. Прикордонники завдяки міномету зруйнували їх плани.

Бої за Бахмут

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили України, на Бахмутському напрямі знищили 200 окупантів та їх танк - противник намагається відбивати втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут та ще два ключових міста. В Україні є комплексний план.

Українські військові просунулися поблизу Бахмута. За словами речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова, ЗСУ продовжують штурми у районі південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

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