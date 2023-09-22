Пограничники уничтожили окупантов вблизи Бахмута (видео)
Силы обороны Украины обнаружили группу оккупантов вблизи Бахмута. Процесс уничтожения россиян удалось запечатлеть на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Госпогранслужбы в Telegram.
На видео видно, как подразделения ГПСУ нашли и уничтожили штаб оккупационных войск. Нескольким удалось спастись и они начали сбегать. Пограничники благодаря миномету разрушили их планы.
Бои за Бахмут
Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении уничтожили 200 оккупантов и их танк - противник пытается отбивать утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два ключевых города. У Украины есть комплексный план.
Украинские военные продвинулись вблизи Бахмута. По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, ВСУ продолжают штурмы в районе южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.
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