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Пограничники уничтожили окупантов вблизи Бахмута (видео)

Бахмут, Пятница 22 сентября 2023 20:11
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Пограничники уничтожили окупантов вблизи Бахмута (видео) Пограничники уничтожили окупантов вблизи Бахмута (facebook.com)
Автор: RBC.UA

Силы обороны Украины обнаружили группу оккупантов вблизи Бахмута. Процесс уничтожения россиян удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Госпогранслужбы в Telegram.

На видео видно, как подразделения ГПСУ нашли и уничтожили штаб оккупационных войск. Нескольким удалось спастись и они начали сбегать. Пограничники благодаря миномету разрушили их планы.

Бои за Бахмут

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении уничтожили 200 оккупантов и их танк - противник пытается отбивать утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два ключевых города. У Украины есть комплексный план.

Украинские военные продвинулись вблизи Бахмута. По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, ВСУ продолжают штурмы в районе южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

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