ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ виснажують окупантів, а біля Бахмута закріплюють на рубежах

Бахмут, П'ятниця 22 вересня 2023 08:33
UA EN RU
ЗСУ виснажують окупантів, а біля Бахмута закріплюють на рубежах Фото: ЗСУ виснажують окупантів на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни продовжують наступальні дії на двох напрямках фронту, виснажують ворога. Поблизу Бахмута є просування, ЗСУ закріплюються на нових рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають втрат ворогу, виснажують окупантів та змушують відходити з позицій.

Також ЗСУ продовжують штурми у районі південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Спроби росіян

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противники в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення у районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав", - сказав Ковальов.

Наші захисники стримали штурми окупантів у районі Мар'їнки та Красногорівки, де ворог протягом доби 12 разів намагався атакувати. Також ЗСУ тримають оборону на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, окупанти спробували повернути позиції біля Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області, але безуспішно.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії, зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога південніше Роботиного, - ISW
Бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога південніше Роботиного, - ISW
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою