Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст

Українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інші ключові українські міста від російської окупації. Україна має дуже комплексний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання м на заяву президента Володимира Зеленського під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, якого цитує CNN.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави не назвав про які саме ще два ключові населені пункти йде мова.

"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.

Важливість звільнення Бахмуту

Нагадаємо, що бої Бахмут Донецької області тривали понад вісім місяців. Окупантам вдалося захопити місто наприкінці травня цього року за рахунок найманців "Вагнера", поклавши за місто десятки тисяч російських військових.

Наразі місто окуповане, але українські воїни продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямі. Нашим бійцям вдається просуватися на південному фланзі Бахмута. Також для визволення міста важливими стали звільнення населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Крім того, ЗСУ вже вдалося встановити вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка, що дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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